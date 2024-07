Sekjen Kemnaker: Pengembangan Kompetensi Bisa Menjadi Peluang Raih Kesuksesan

jpnn.com, BOGOR - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengemukakan dinamika dunia kerja terkini yang telah mendorong berkembangnya hubungan kerja yang semakin fleksibel.

“Momentum ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja muda di Indonesia, yang memiliki karakteristik cocok dengan hubungan kerja yang lebih fleksibel,” ucap Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada Orientation for New Generation Faculty of Economic and Management Institut Pertanian Bogor (IPB), di Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/7).

Dia menyebut tenaga kerja muda mempunyai kemampuan penggunaan teknologi digital yang lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

“Hal ini menciptakan suatu dinamika antara pekerjaan dan hiburan menjadi tersamarkan, terutama dalam bentuk pekerja digital nomaden yang menerapkan konsep worktainment,” ujarnya.

Meskipun dunia kerja yang ada sekarang ini sangat kompetitif, dia menyarankan kepada tenaga kerja muda untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya.

“Pengembangan kompetensi dapat menjadi peluang meraih kesuksesan di masa depan,” katanya. (Antara/jpnn)