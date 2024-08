Sekolah Kesetaraan Gratis Beri Akses Pendidikan untuk Anak-Anak

jpnn.com, JAKARTA - Mastercard bersama Central Department Store dan BenihBaik menggalang dana lebih dari Rp 750 juta untuk mendirikan Sekolah Kesetaraan Gratis.

Inisiatif ini akan memberikan akses pendidikan berkualitas yang setara bagi anak-anak kurang beruntung. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung kesetaraan pendidikan di Indonesia.

"Kami harap melalui sekolah ini, anak-anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi, bisa melanjutkan dan mengejar mimpi mereka kembali," kata Kong Surapongpracha, Direktur Central Department Store dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (13/8).

Baca Juga: Mastercard Berdayakan UMKM Melalui Kemitraan Grab dan BenihBaik

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Mastercard mendonasikan Rp 25.000 untuk setiap transaksi yang dilakukan menggunakan kartu kredit atau debit Mastercard pada periode 25 September hingga 31 Desember 2023.

Selain itu, Mastercard juga mencocokkan setiap donasi yang dilakukan oleh pemegang kartu Mastercard di situs BenihBaik.com, hingga Rp250.000 per donasi.

Country Manager and President Director, Indonesia Mastercard Aileen Goh menambahkan, inisiatif ini membuka lebih banyak peluang bagi anak-anak kurang beruntung untuk belajar dan berkembang secara menyeluruh.

Selain itu, membekali mereka dengan keterampilan hidup dan pendidikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi mereka – terlepas dari latar belakangnya.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen Mastercard terhadap “Doing Well by Doing Good”-memberikan dampak positif bagi komunitas lokal dan membentuk dunia yang lebih inklusif," tutur Aileen Goh.