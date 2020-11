Sekolah Semesta Sukses Gelar EduFair 2020 secara Virtual

jpnn.com, JAKARTA - Career Planning Departement Semesta Bilingual School menggelar Semesta EduFair 2020 bertema "Transforming The Future In New Normal".

EduFair yang digelar secara virtual karena masih masa pandemic COVID-19 ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan informasi dan bimbingan yang dibutuhkan para siswa dalam merencanakan kelanjutan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan tinggi.

Di sisi lain, mengoptimalkan peran aktif perguruan tinggi dalam menemukan calon mahasiswa.

Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Zona 1 Jateng Budi Santosa mengungkapkan apresiasinya kepada Career Planning Departement Sekolah Semesta yang telah mengadakan EduFair 2020.

Budi Santoso berharap dengan adanya EduFair ini para siswa bisa menyiapkan diri untuk pendaftaran di perguruan tinggi.

"Peserta didik juga bisa mengetahui gambaran bagaimana belajar efektif di universitas sehingga setelah lulus bisa berkontribusi untuk kemajuan Indonesia," kata Budi dalam EduFair virtual, Sabtu (14/11).

Kepala Sekolah SMA Semesta, Didin Sopandi mengatakan dalam EduFair tahun ini ada sekitar 470 partisipan.

Perguruan tinggi yang bergabung sebanyak 33 kampus (8 Perguruan Tinggi Negeri, 9 Perguruan Tinggi Swasta, 8 universitas luar negeri, 8 kedinasan/education consultan)