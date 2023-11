Sekper Bank DKI Raih Predikat Pemimpin Terpopuler 2023

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI kembali memperoleh penghargaan dalam bidang kehumasan atas upaya menjaga citra Perseroan secara konsisten.

Media PR Indonesia memberikan penghargaan kepada Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi sebagai 'Pemimpin Terpopuler di Media Sosial 2023 Kategori Corporate Secretary BUMD dan Perusahaan Daerah Layanan Publik', pada gelaran Jambore PR Indonesia (Jampiro) 2023.

Penghargaan The Most Popular Leader in Social Media 2023 merupakan apresiasi yang diberikan pada sejumlah pemimpin dan sekretaris perusahaan yang dinilai mampu meraih kinerja komunikasi cemerlang pada masing-masing korporasi dan organisasi.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi mengatakan dirinya senang dan terhormat atas penghargaan yang diberikan oleh PR Indonesia Group.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi berharga terhadap upaya konsiten dalam menjaga citra positif perseroan dengan menyediakan informasi secara transparan, akurat, jelas, dan informatif dengan mengadaptasikan tren komunikasi terkini," ucap Arie melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (4/11).

Menurut dia, Bank DKI berkomitmen menyediakan keterbukaan informasi secara tepat dan terukur tentang berbagai perkembangan, capaian kinerja, maupun perkembangan produk dan layanan Bank DKI kepada masyarakat.

Hal tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, pemegang saham, serta masyarakat pada umumnya.

Arie juga mendedikasikan penghargaan yang diterima kepada segenap tim Bank DKI atas upaya kolaboratif dan inovasi yang telah dilakukan untuk citra positif Bank DKI di masyarakat.