Selamat, 26 Bank Raih Indonesia Best BPD Award 2020

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) mampu bertumbuh di tengah pandemi corona. Karena itu kinerja para BPD patut mendapatkan apresiasi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Wimran Ismaun menuturkan, pertumbuhan kinerja bisa dilihat dari beberapa beberapa indikator yang berhasil dibukukan oleh BPD se-Indonesia.

Per Agustus 2020 aset BPD telah mencapai Rp772,58 triliun, atau meningkat sebesar 10,46% dibandingkan posisi Agustus 2019 yang hanya bertengger di angka Rp699,43 triliun.

Posisi kredit BPD mencapai Rp476,93 triliun atau meningkat sebesar 7,14% dibandingkan posisi Agustus 2019 yang ada dikisaran Rp445 triliun.

Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Agustus 2020 juga meningkat sebesar 12,07% year-on-year.

Tercatat, saat ini ada tiga BPD yang masuk dalam Buku I, sementara Buku II dan Buku III masing-masing sebanyak 20 dan 4 BPD.

“Namun posisi Desember ke depan, InsyaAllah semua BPD sudah masuk ke dalam buku II sampai buku III,” ucap Wimran Ismaun dalam e-awarding Indonesia Best BPD Award 2020 bertema 'Business Acceleration Toward A Better and Continuous Regional Development' yang digelar Warta Ekonomi secara online, Jumat (27/11).

Wimran berharap melalui penghargaan ini, BPD dapat semakin meningkatkan kinerja bisnisnya, lebih mengembangkan inovasi produk serta jasa, mengembangkan sinergi, serta integrasi bisnis agar dapat berkontribusi demi kemajuan pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.