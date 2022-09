Selamat, Dinda Hauw Umumkan Kehamilan Anak Kedua, Sudah Berapa Bulan?

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Dinda Hauw mengumumkan kabar bahagia karena tengah hamil anak kedua.

Melalui akun pribadinya di Instagram, Dinda Hauw mengunggah foto bersama suaminya, Rey dan putra pertamanya, Shaka.

Rey juga terlihat berlutut di depan Dinda sambil memegang perutnya.

Ibu satu anak itu mengaku bahwa sebenarnya belum ingin mengumumkan kehamilan anak keduanya karena masih kecil.

"Bismillah. Tadinya belum mau posting, karena masih kecil, tapi karena sudah ada yang bocorin duluan yaudah semoga bisa menambah doa-doa dari teman teman semuanya," tulis Dinda Hauw sebagai keterangan foto, dikutip Rabu (14/9).

"Adiknya Shaka Is Coming Soon he he he," sambungnya.

Wanita asal Palembang itu meminta doa kepada pengikutnya agar suaminya menjadi orang tua yang bisa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

"Mohon doanya, ya teman-teman semua. Semoga kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas amanah yang di berikan Allah saat ini, semoga janinnya sehat sampai nanti lahiran," kata dia.