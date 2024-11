Selamat, Jasa Raharja Raih Penghargaan Indonesia Best Insurance Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja kembali meraih penghargaan, kali ini dinobatkan sebagai “Indonesia Best Social Insurance 2024 for Strengthening Quality Services toward Financial Performance Excellence” kategori Social Insurance, dalam ajang Indonesia Best Insurance Awards 2024.

Apresiasi tersebut diterima langsung oleh Direktur Keuangan Jasa Raharja, Bayu Rafisukmawan di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (31/10).

Bayu menyampaikan penghargaan ini mencerminkan komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan sosial yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

“Jasa Raharja tidak hanya berfokus pada stabilitas keuangan, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan demi memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan asuransi sosial yang andal dan efektif,” ujar Bayu dikutip, Selasa (5/11).

Penghargaan dari Warta Ekonomi ini, yang diperoleh di ajang Indonesia Best Insurance Awards 2024, menjadi pendorong semangat bagi Jasa Raharja untuk terus mengembangkan layanan yang makin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Tentunya kolaborasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan ekonomi global merupakan hal yang sangat penting. Industri asuransi harus tangguh dan mampu berkontribusi pada perekonomian nasional melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan,” tambah Bayu.

Indonesia Best Insurance Awards 2024 dilaksanakan oleh Warta Ekonomi guna mendorong industri asuransi untuk terus berinovasi yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas dengan kualitas pelayanan lebih baik.

Diharapkan industri ini mampu menunjukkan potensi dalam berbagai kondisi di segala situasi ekonomi global yang menantang untuk terus berkontribusi dalam memajukan di Indonesia.(mcr10/jpnn)