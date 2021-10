Selamat, Ketua MPR Bambang Soesatyo Raih Penghargaan Teropong Democracy Award

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali meraih penghargaan.

Penghargaan kali ini diperoleh dari ajang Teropong Democracy Award 2021 untuk kategori national figure.

Bamsoet dinilai mampu mempersatukan perbedaan, pandai berdialog dengan masyarakat (populis), dan peduli terhadap minoritas.

"Dukungan Teropong Senayan melalui pemberian penghargaan dapat menjadi tambahan motivasi agar bekerja lebih baik lagi," kata Bamsoet usai menerima penghargaan National Figure dalam ajang Teropong Democracy Award 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (27/10).

Dia mengatakan sebagai wakil rakyat harus senantiasa memperjuangkan aspirasi rakyat dengan penuh tanggung jawab serta mengaktualisasikan dan mengabdikan diri sebagai kepanjangan tangan dari konstituen yang diwakilinya.

"MPR yang mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat mendapat mandat untuk menginternalisasikan empat konsepsi kenegaraan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR RI," terangnya.

Bamsoet juga pernah meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dari sejumlah rekor yang pernah diraih, yaitu Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Anggota Komunitas Motor Terbanyak (2020), Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kejuaraan Tembak Nasional Legislator Championship dengan Penembak Terbanyak (2020), dan Penyelenggara Turnamen Catur dengan Peserta Master Terbanyak di Dunia (2019). (mrk/jpnn)

Berikut ini penghargaan yang pernah diraih Bamsoet:

- Wing Kehormatan Penerbang Kelas 1 dari TNI-Angkatan Udara (2021)

- Warga Kehormatan dari TNI-Angkatan Laut (2020)

- Warga Kehormatan Korps Brimob (2020)

- Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN) (2020).

- Parliament of The Year 2021 dari Teropong Parlemen Awards 2021

- APERSI Award 2020 dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)

- Inspiring Leader of Politician dari Teropong Senayan (2020)

- Best Institution Leader dari Obsession Media Group (2020)

- Rising Star of Democracy dari Teropong Senayan (2020)

- Parliament of The Year 2020 dari Teropong Senayan (2020)

- Indonesia Digital Initiative Awards dari Diksi Digital Indonesia, Maven Digital Asia dan Circle Communication (2019)

- Democracy Award dari Moeslim Choice Media Networks (2019)

- Parliament of The Year 2019 dari Teropong Senayan (2019)

- IJTI Jawa Tengah Award dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Tengah (2019)

- Best Parliamentarians dari Obsession Media Group (2019)

- The Best and The Next Legislator Award 2019 dari Berlian Organizer (2019)

- Golden Democracy Award dari Rakyat Merdeka Online (2018)

- Best Communicators dari majalah PR Indonesia (2018)

- Anugerah Pers Jawa Tengah dari Suara Merdeka Network (2018)

- 10 Tokoh Politik dengan Branding Otentik dari Polaris Data and Story Lab (2018)

- The Best and The Next Legislator Award 2014 dari Berlian Organizer; PWI News Maker Award (2010)

- Top Eksekutif Indonesia (1996)

- Adhi Karya Award (1995)