Semifinalis US Open 2023

jpnn.com - NEW YORK CITY - Petenis nomor satu dunia Carlos Alcaraz menaklukkan peringkat ke-12 Alexander Zverev (Jerman) pada perempat final grand slam US Open 2023 di Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows–Corona Park, Queens, New York City, Kamis (7/9) siang WIB.

Alcaraz, pemuda Spanyol berusia 20 tahun itu menang 6-3, 6-2, 6-4 dalam laga berdurasi dua jam 30 menit.

Di semifinal, Alcaraz ketemu petenis Rusia Daniil Medvedev (ranking tiga dunia).

Medvedev tembus semifinal setelah menyingkirkan rekan senegaranya Andrey Rublev 6-4, 6-3, 6-4 di 8 Besar.

Satu semifinal lagi di nomor tunggal putra mempertemukan peringkat kedua dunia Novak Djokovic (Serbia) versus petenis tuan rumah ranking 47 Ben Shelton.

Djokovic masuk Top 4 setelah mengalahkan andalan AS Taylor Fritz 6-1, 6-4, 6-4 di perempat final.

Sementara itu, Ben Shelton, petenis berusia 20 tahun tersebut mengalahkan sesama AS Francis Tiafoe 6-2, 3-6, 7(9)-6(7), 6-2 di 8 Besar.

Dari nomor tunggal putri, semifinal diisi dua wanita AS, yakni Coco Gauff dan Madison Keys.