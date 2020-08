Sempat Berseteru, Seperti ini Cara Nikita Mirzani Beri Semangat Istri Jerinx SID

jpnn.com, JAKARTA - Nikita Mirzani memberikan dukungan moral kepada Nora Alexandra Philip, yang saat ini harus ditinggal sementara oleh suaminya, Jerinx SID karena sedang ditahan.

Di mana Jerinx ditahan lantaran dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang merasa dicemarkan nama baiknya setelah disebut Kacung WHO.

“Dear @ncdpapl I’m your side, peluk jauh sayang,” tulis Nikita di Insta Story-nya.

Nora rupanya sangat mengapresiasi tindakan Nikita, mengingat Jerinx pernah berseteru dengan ibu tiga anak tersebut.

Nora pun membalas ucapan Nikita dan meminta maaf atas nama suaminya.

“Thank you so much mami @nikitamirzani_17, kebaikan mami berhati besar untuk merangkul Nora, maafkan bli ya mami,” tulis Nora.

Sebelumnya, beberapa bulan lalu, Jerinx menyindir keras sederet artis beken yang dia sebut dengan Kuman Metropolitan. Dari sederet inisial nama yang disebutkan Jerinx, ada NM yang merujuk kepada Nikita Mirzani.

Mantan istri Dipo Latief ini pun laangsung bereaksi.