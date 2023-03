Sepekan Setelah Konser di Jakarta, Rose BLACKPINK Mengaku Rindu

jpnn.com, JAKARTA - Personel BLACKPINK, Rose mengaku rindu dengan suasana konser di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Rose BLACKPINK melalui akun miliknya di Instagram.

Dia mengunggah foto tengah berada di bawah panggung konser BLACKPINK di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Pada keterangan foto, Rose BLACKPINK menyertakan beberapa tanda hati untuk para penggemar.

Selanjutnya perempuan berusia 26 tahun itu mengungkap kerinduan dengan suasana konser BLACKPINK di Jakarta.

"Jakarta we miss you already (Jakarta, kami sudah merindukanmu)," ungkap Rose BLACKPINK, Sabtu (18/3).

Foto yang diunggah Rose BLACKPINK itu langsung menuai komentar dari para penggemar alias BLINK.

Banyak fan yang mengaku juga merindukan Rose, serta personel BLACKPINK lainnya.