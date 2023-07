Serum dari Haquhara Ini BIkin Riasan Tahan Lama, Professional MUA Harus Tahu

jpnn.com, JAKARTA - Brand alat kosmetik asal Bandung, Haquhara menguatkan komitmen sebagai teman setia para makeup artst (MUA).

Komitmen itu ditunjukkan dengan mematenkan nama Haquara sebagai brand dari semula bernama Hara.

Pengumuman perubahan nama tersebut berbarengan dengan peluncuran Makeup Gripping Serum di Pomegranate Social Space Bandung pada Selasa (4/7).

Baca Juga: Makeup Gripping Serum Bikin Riasan Tahan Lama Hingga 6 Jam

Acara yang mengusung tema 'Find The Key: Lock The Beauty' ini diharapkan dapat mengaplikasi pesan dari rangkaian campaign launching produk yang bertajuk #kuncinyadisini.

Alvin, CEO Haquhara mengatakan hal tersebut mengacu pada fungsi utama dari serum itu yang mengunci daya tahan makeup lebih lama hingga kurang lebih 6 jam.

"Ini membantu kerja professional makeup artist dan client yang mereka handle tentu makin puas dan hasilnya bisa maksimal," ujar Alvin, dalam keterangannya, Sabtu (8/7).

Baca Juga: Riasan Mata Tampak Lebih Segar dengan Rangkaian 3 Produk Terbaru MS Cosmetic

Makeup Gripping Serum dirancang secara khusus untuk memberikan hasil makeup yang tahan lama dan sempurna.

Inovasi dari Haquara ini menggunakan formula yang mudah meresap dengan komposisi utama hydrolized jojoba esters, bifida ferment lysate, dan 11x hyaluronic acid.