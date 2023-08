5 MUA Langganan Selebritas Papan Atas, Kemampuannya Dilirik Hingga Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Kecantikan para selebritas tak lepas dari kelihaian tangan para penata rias atau make up artist (MUA) profesional.

Seiring berkembangnya industri kecantikan, profesi MUA mulai dipertimbangkan sebagai salah satu pekerjaan yang menjanjikan.

Di tengah gempuran era media sosial, persaingan di industri bisnis penata rias pun cukup ketat.

Meski demikian, sejumlah penata rias papan atas ini berhasil mempertahankan eksistensinya, siapa saja?

1. Bubah Alfian

Nama Bubah Alfian sudah tak asing di industri MUA. Bubah Alfian termasuk salah satu MUA langganan selebritas papan atas Indonesia.

Adapun beberapa artis langgana pria yang memulai kariernya di Jember Fashion Carnaval tersebut, di antaranya Raisa Andriana, Cinta Laura, Isyana Sarasvati dan banyak lainnya.

Tidak hanya artis Tanah Air, kemampuan Bubah juga dilirik hingga luar negeri. Bubah pernah merias seluruh peserta America's Next Top Model (ANTM) Cycle 20 beserta para jurinya.

Selama menjadi MUA, Bubah sudah menyabet sejumlah penghargaan, di antaranya Make up Artist of The Year versi Insert Fashion Awards (2016) dan Make up Artist Favorite versi Beauty Voyage Awards (2016).