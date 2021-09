Setelah 7 Tahun, Angels & Airwaves Akhirnya Rilis Album Lifeforms

Jumat, 24 September 2021 – 16:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Angels & Airwaves akhirnya merilis album terbaru berjudul 'Lifeforms'.

Lifeforms menjadi album keenam dari band yang beranggotakan Tom DeLonge, David Kennedy, Ilan Rubin, dan Matt Rubano tersebut.

Dirilis melalui Rise Records dan BMG, ini sekaligus menjadi album pertama yang dilepas Angels & Airwaves selama 7 tahun terakhir.

Angels & Airwaves membahas bermacam topik-topik yang fokus kepada hubungan antar manusia dalam album Lifeforms.

Lirik-lirik di dalamnya ditulis dengan intensi yang jelas, serta warna musik yang terinspirasi dari musisi dekade 80an.

"Membutuhkan waktu yang lama bagiku untuk membagikan sebuah karya yang sesuai dengan visiku satu dekade lalu. Lifeforms adalah bagian pertama dari visi itu," kata Tom DeLonge, frontman Angels & Airwaves, Jumat (24/9).

Angels & Airwaves memasukkan 10 lagu dalam album Lifeforms.

Antara lain, Timebomb, Euphoria, Spellbound, No More Guns, Losing My Mind, Automatic, Restless Souls, Rebel Girl, A Fire in a Nameless Town, dan Kiss & Tell.