Setelah Dilanda Bencana, Barcelona Mau Apa?

jpnn.com, LISBON - Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu memberi isyarat akan ada perubahan besar di timnya, usai menderita kekalahan telak di perempat final Liga Champions.

Barca keok, hancur, kalah 2-8 dari Bayern Muenchen di Estadio da Luz, Lisbon, Sabtu (15/8) dini hari WIB.

Bartomeu menjadi salah satu dari mereka yang mendapat kritik keras dan sorotan tajam dari kegagalan tim Catalan musim ini.

Sebelum gagal di Liga Champions, Barca belum meraih gelar apa pun.

Barça are the first team in UEFA Champions League history to concede 8 goals in a knock-out match. [cbs sports] — barcacentre (@barcacentre) August 14, 2020