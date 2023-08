Setelah Jakarta, Dubyouth dan BAP Gelar Showcase di Yogyakarta

jpnn.com, JAKARTA - Semangat kolaborasi duo dub/reggae, Dubyouth dan musisi hip-hop, BAP terus digulirkan ke telinga pendengar.

Setelah sukses menggelar konser di Foya, Jakarta bulan lalu, Dubyouth dan BAP kini menyiapkan showcase di Yogyakarta.

Showcase Dubyouth dan BAP akan digelar di Arcadaz Lounge & Bar (Grand Ambarrukmo Hotel), Yogyakarta pada 16 Agustus 2023.

Tidak hanya kedua entitas tersebut, VWXYZ, Airee, dan Sanjonas juga didapuk untuk memanaskan lantai dansa nantinya.

"Sama halnya seperti showcase di Jakarta. Selain melantunkan karya-karyanya sendiri, Dubyouth dan BAP juga bakal membawakan single kolaborasi Just Dub It untuk pertama kalinya di Jogja," ungkap pihak Dubyouth dalam keterangan resmi, Sabtu (12/8).

Showcase Dubyouth dan BAP merupakan bagian dari perayaan peluncuran lagu kolaborasi Just Dub It.

Dubyouth dan BAP meluncurkan Just Dub It pada 26 Mei lalu via DoggyHouse Records.

Hingga saat ini, lagu Just Dub It telah meraih 50.195 plays di Spotify.