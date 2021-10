Sade Susanto Rilis Pulang, Lagu Pertama Berbahasa Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi R&B, Sade Susanto merilis single terbaru yang berjudul Pulang.

Lagu tersebut menjadi karya keempat dirinya bersama JUNI Records setelah melepas U Got Me, Don’t Control Me, dan Solitude.

Pulang sekaligus menjadi lagu pertama Sade yang berbahasa Indonesia.

"Senang ternyata pihak JUNI Records percaya saya bisa mengembangkan kemampuan menulis lirik Bahasa Indonesia. Sade masih banyak harus belajar, namun berharap pesan positif lagu ini dapat tersampaikan," kata Sade, Jumat (29/10).

Sade Susanto menulis lagu Pulang terinspirasi dari kisah banyak orang.

Topik yang diangkat yakni permasalahan hidup yang dihadapi teman-temannya, mulai dari masalah domestik, susahnya menjadi penyintas, atau ketakutan akan masa depan.

"Aku menulis lagu ini ibarat sebuah surat untuk teman-teman. Aku siap mendengarkan dan apabila bisa, mengantarkan teman-teman keluar dari permasalahan, makanya judulnya Pulang," jelasnya.

Sade mengajak Heston Prasetyo untuk membantu di bagian aransemen musik lagu Pulang.