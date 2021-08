Setelah Viral di TikTok, Sad Alex Rilis Lagu Baru

Senin, 23 Agustus 2021 – 23:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu, Sad Alex baru-baru ini viral di TikTok.

Sebab, lagu berjudul 'ibtc' milik perempuan asal Los Angeles itu mampu meraih 20 JUTA view.

Setelah viral di TikTok, Sad Alex kali ini berkolaborasi dengan Mike lewat lagu One That Got Away.

Lagu yang dirilis melalui label musik Red Bull Records itu kental dengan nuansa elektro dan indie-pop.

Sad Alex mengatakan One That Got Away merupakan lagu yang membahas penyesalan dan angan-angan dari sebuah hubungan yang telah berakhir.

"Walau itu menyakitkan, namun pertanyaan kita terjawab," kata Sad Alex, Senin (23/8).

Video klip One That Got Away direkam dengan teknik one shot.

Klip menampilkan laki-laki dan perempuan menghabiskan waktu di sebuah bar pada suatu malam.