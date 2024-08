She Runs The World: Heylocal Ajak Perempuan Indonesia Jadi Versi Terbaik Mereka

jpnn.com, JAKARTA - Brand fashion terdepan asal Indonesia, Heylocal, menggelar acara fun run 5K bertajuk "She Runs The World.”

Acara ini diselenggarakan Heylocal dalam usaha untuk menginspirasi perempuan Indonesia menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri.

Creative Marketing Manager Heylocal Adhelia Dhea Fernanda menyampaikan untuk menjadi versi terbaik mereka, seorang perempuan perlu untuk memperkuat berbagai aspek dalam diri mereka, seperti fisik, kecerdasan mental, dan spiritual, sosial, dan keluarga.

Adhelia mengatakan dalam rangka mendukung visi ini, Heylocal mengadakan program-program untuk membantu perempuan mencapai potensi terbaik mereka.

"Termasuk salah satunya mengajak seribu Local lady dalam acara fun run - She Runs The World. Together we run the world, Girls!,” kata Adhelia dalam keterangannya dikutip, Minggu (4/8).

Sejak berdiri pada 2014, Heylocal secara konsisten terus menghadirkan pilihan fashion terbaik untuk mendukung perempuan menjadi versi terbaik mereka.

Koleksi produk Heylocal tidak hanya anggun tetapi juga praktis, cocok digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Melalui berbagai koleksi fashion ini Heylocal membantu para wanita Indonesia untuk bisa lebih percaya diri dan mencapai versi terbaik mereka.