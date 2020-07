Sheffield United Bikin Chelsea Hancur Lebur, Simak Apa Kata Lampard

jpnn.com, SHEFFIELD - Sheffield United menjaga peluang finis di 4 Besar klasemen Premier League setelah membuat Chelsea hancur lebur di Bramall Lane, Minggu (12/7) dini hari WIB.

David McGoldrick mengemas dwigol dalam kemenangan Sheffield tersebut, diselipi satu gol lain yang dicetak oleh Oliver McBurnie.

Hasil itu membuat Sheffield melompat ke urutan keenam dengan koleksi 54 poin, sedangkan Chelsea (60) tertahan di posisi ketiga dan terancam disalip oleh Leicester City (59) dan Manchester United (58) yang belum memainkan laga pekan ke-35 masing-masing.

Kedua tim memulai pertandingan dengan baik dan Chelsea hampir unggul pada menit kedelapan ketika ia menyambut umpan silang Reece James, tetapi sundulannya masih melambung di atas mistar gawang.

32 - David McGoldrick (32 years 225 days) is the oldest player to score a brace against Chelsea in the Premier League since Paolo Di Canio for West Ham in September 2002 (34 years 81 days). Patience. pic.twitter.com/Q58p0ogvdW — OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2020