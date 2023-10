Sheryl Sheinafia Ungkap Makna di Balik Lagu Dear Mr. Petty

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sheryl Sheinafia merilis lagu terbaru yang berjudul Dear Mr. Petty pada hari ini, Jumat (20/10).

Lagu tersebut menggambarkan liku-liku pasangan di zaman modern ini.

Sheryl Sheinafia mengatakan Dear Mr. Petty menceritakan tentang siapa pun yang mengalami kompleksitas dalam hubungan di zaman modern ini, termasuk untuk yang pernah terlibat dalam putus cinta digital.

Single tersebut juga menggambarkan peran media sosial sebagai medan perang untuk adu ego, dan juga perilaku passive aggresive dari mantan pasangan.

Menurutnya, Dear Mr. Petty juga menceritakan tentang transisi dari asam manis kenangan masa lalu menjadi kesadaran atas perilaku mantan pasangan yang kurang dewasa.

Selanjutnya membahas tentang perjuangan untuk terus maju menjalani hidup dan sudah selesainya proses healing dari luka masa lalu di lirik Its okay, Its Alright.

Baca Juga: Sheryl Sheinafia Lebih Intim Dalam Video Deja Vu

"Proses pembuatan lagu ini sangat menyenangkan. Membahas notifikasi pesan lucu di handphone, block di media sosial dan di platform lain, dan juga tentang tarik ulur antara kisah masa lalu dan sekarang," kata Sheryl Sheinafia, Jumat (20/10).

Diproduseri oleh Sheryl Sheinafia dan Petra Sihombing, lagu Dear Mr. Petty menghadirkan nada yang fun dan playful.