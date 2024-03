3 Tahapan Sheryl Sheinafia untuk Terbebas dari Toxic Relationship

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sheryl Sheinafia baru saja merilis mini album atau EP yang bertajuk I Am Done With You.

Lewat album tersebut, dia membungkus semua kesedihan, perasaan cemas, dan air mata ke dalam sebuah melodi yang menyentuh jiwa.

I Am Done With You sekaligus menjadi EP pertama Sheryl Sheinafia sebagai artis independen.

Mini album tersebut merupakan kompilasi lagu-lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang kusut hingga berhasil melepaskannya.

Dalam album yang dirilis pada 1 Maret 2024 itu, dia memasukkan lagu-lagu dari single terdahulu seperti Situationship, Dear Mr. Petty, dan Threepeat, disertai bonus track berupa versi karaoke dari ketiga lagu tersebut.

Melalui I Am Done With You, Sheryl Sheinafia telah menciptakan '3 Stages of Grief' versinya dalam menghadapi kehilangan dan menjalani hidup secara mandiri.

Adapun tiga tahapan tersebut yakni Denial (Situationship), Another Denial (Dear Mr.Petty), dan Acceptance (Threepeat).

Situationship menggambarkan kebingungan dalam kisah cinta modern. Hidup dalam lingkungannya sendiri, yakin bahwa ialah orang yang tepat, meski hanya dijadikan sebagai rebound dari hubungan sebelumnya.