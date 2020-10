Sibuk di Menit-Menit Akhir, MUFC Hancurkan Newcastle United

jpnn.com, NEWCASTLE - Manchester United meraih tiga poin berkat kemenangan di kandang Newscastle United, St. James' Park, Minggu (18/10) dini hari WIB.

Tim tamu mencetak tiga gol di menit-menit akhir laga, untuk mengakhiri perlawanan Newcastle 4-1.

MU sempat tertinggal lebih dahulu gara-gara gol bunuh diri Luke Shaw pada menit ke-2.

Kapten Setan Merah, Harry Maguire menyamakan kedudukan pada menit ke-23 menyundul sepak pojok Juan Mata.

1 - Bruno Fernandes has missed his first penalty for Man Utd in what was his 11th taken from the spot since he joined the club in January 2020 (1 miss, 10 scored). Saved. pic.twitter.com/kdrh7p5No7 — OptaJoe (@OptaJoe) October 17, 2020