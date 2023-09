SIG Dapat Penghargaan di Ajang Prominent Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - SIG meraih penghargaan The Most Prominent State-Owned Company in Operational Excellence & Financial Contributiom to The Nation, dalam ajang Prominent Awards 2023, yang digelar Solutee bekerja sama dengan Metro TV.

Prominent Awards 2023 merupakan ajang penghargaan bagi perusahaan dan yayasan yang tidak hanya menonjol atau terkemuka, tetapi juga mampu bertumbuh dan memberikan dampak yang besar bagi bangsa dan negara.

Dalam ajang penghargaan ini, hanya ada 18 penerima penghargaan yang telah diseleksi secara ketat berdasarkan prestasi yang signifikan.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Sales and Marketing Metro TV, Meniek Andini kepada GM of Corporate Communications SIG, Arif Gunawan Sulistiyono di Grand Studio Metro TV, Jakarta, pada Jumat (22/9).

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, operational excellence menjadi katalisator keberhasilan SIG dalam mempertahankan kinerja positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri bahan bangunan.

Melalui modifikasi model operasi dan perbaikan proses produksi, SIG berupaya untuk meningkatkan keunggulan operasional guna mencapai optimalisasi operasi dan efisiensi biaya.

“Selain itu, SIG juga menjalankan sejumlah inisiatif strategis untuk selalu menjadi yang terdepan di industri bahan bangunan tanah air, dengan fokus pada pengelolaan pasar, mengidentifikasi berbagai peluang untuk meningkatkan kinerja, serta melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan inovasi produk dan layanan baru guna merambah ceruk-ceruk pasar yang belum tergarap secara optimal atau belum pernah dimasuki,” kata Vita Mahreyni.

Vita menyampaikan, SIG berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,365 triliun pada 2022, atau naik 15,5% dari periode sebelumnya sebesar sebesar Rp 2,047 triliun.