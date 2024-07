SIG Raih Penghargaan The Most Extraordinary Women Business Leaders 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) menerima penghargaan The Most Extraordinary Women Business Leaders 2024 yang diberikan kepada Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, dalam ajang Indonesia Most Powerful Women Business Leaders yang digelar oleh Majalah SWA di Hotel Shangri-La Jakarta.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan perseroan memiliki pilar dalam Sustainability Road Map 2030 untuk menciptakan nilai bagi karyawan dan komunitas.

Salah satu strateginya adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif agar seluruh karyawan dapat berkembang dan bekerja menuju tujuan utama Perusahaan.

Komitmen tersebut diperkuat dengan adanya Respectful Workplace Policy (RWP) untuk mendukung penciptaan lingkungan kerja inklusif yang menghargai perbedaan, mengedepankan kesetaraan gender, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

”SIG memberikan kesempatan yang sama bagi talenta perempuan untuk berkiprah dan berperan dalam perusahaan berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran dalam proses pengelolaan sumber daya manusia. Saat ini top talent perempuan di SIG telah mencapai 20% dari jumlah karyawan. Ini membuktikan bahwa SIG menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan untuk mengembangkan karier tanpa membedakan jenis kelamin, melainkan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan penilaian kinerja,” ujar Vita.

Sebagai penerima penghargaan The Most Extraordinary Women Business Leaders 2024, Reni Wulandari dinilai berkontribusi positif dalam menjaga kinerja perusahaan dengan manajemen operasional yang efektif, efisien dan ramah lingkungan, melalui strategi cost leadership dan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Jamkrindo Gelar Edukasi Kesehatan Mental di Hari Anak Nasional

”Saya menyambut positif penyelenggaraan Indonesia Most Powerful Women Business Leaders sebagai ajang apresiasi bagi para pemimpin wanita yang berada di jajaran eksekutif perusahaan. Penghargaan ini saya persembahkan untuk manajemen yang telah memastikan kesetaraan peluang seluruh karyawan SIG yang selalu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Perusahaan,” kata Reni.

SIG telah menjalankan kebijakan RWP sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/04/2022 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja di Lingkungan BUMN.