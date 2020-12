Sikap Via Vallen dalam The Next Didi Kempot Menuai Simpati Penggemar

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen untuk pertama kalinya ditunjuk menjadi juri sebuah ajang pencarian bakat, The Next Didi Kempot.

Via Vallen mengatakan ini merupakan pengalaman baru menyeleksi ribuan talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kemampuan bernyanyi jenis lagu pop Jawa dan campursari.

Pada episode perdana yang ditayangkan pekan lalu, penampilan Via Vallen mengundang simpati pemirsa The Next Didi Kempot.

Sikap pelantun Sayang itu berempati kepada salah satu kontestan menarik perhatian masyarakat.

Via Vallen memberikan semangat kepada Eneas, kontestan asal Solo yang susah payah berjuang merintis karier sebagai seorang penyanyi.

"Kamu tetap semangat, yang sabar. Enggak banyak orang yang seberuntung kamu, bisa berdiri di panggung ini," kata Via Vallen.

Saat penjurian The Next Didi Kempot, Via Vallen berkolaborasi dengan 4 juri lain.

Mereka adalah Inul Darartista, Danang Pradana, Denny Caknan, dan Nur Bayan.