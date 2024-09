Simak Jawaban 2 Pejabat soal Jadwal Pendaftaran PPPK 2024

jpnn.com - JAKARTA – Panselnas CASN belum juga mengumumkan secara resmi jadwal pendaftaran PPPK 2024.

Sebelumnya, pemerintah dan Komisi II DPR RI sudah sepakat pendaftaran PPPK 2024 akan dibuka pada 27 September.

Jadwal tersebut disepakati oleh KemenPANRB, BKN, dan Komisi II DPR saat raker pada Kamis (5/9) malam pukul 20.00 WIB hingga Jumat (6/9) pukul 02.00 WIB.

Jika benar pendaftaran PPPK 2024 akan dibuka mulai 27 September, berarti tinggal sepekan lagi.

Namun, hingga saat ini masih ada beberapa hal krusial yang belum jelas pengaturannya, salah satunya mengenai PPPK Paruh Waktu atau PPPK Part Time.

Diketahui, sudah ada 3 Keputusan Menteri PANRB, yakni KepmenPANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024, KepenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai PPPK untuk JF Kesehatan, dan KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Guru di Instansi Daerah.

Pada ketiga KepmenPANRB itu semuanya terdapat ketentuan mengenai adanya peluang honorer untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

“Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi PPPK Paruh Waktu.”