Simak Pengakuan Raphael Varane, Menyedihkan

jpnn.com, MANCHESTER - Raphael Varane biasanya menjadi salah satu pemain yang tampil paling baik dalam sebuah laga Real Madrid, tetapi tidak pada Sabtu (8/8) dini hari WIB.

Bertandang ke markas Manchester City di Etihad Stadium, Real membawa modal negatif, kalah 1-2 pada pertemuan pertama 16 Besar Liga Champions, Februari lalu di Santiago Bernabeu.

Mengusung target mencetak minimal dua gol di leg kedua, Madrid malah kebobolan gol cepat.

Varane blunder pada menit ke-8. Gagal mengamankan bola. Gabriel Jesus mencurinya.

GOOOOOOOOOAL Sterling



Man City 1-0 Real Madrid



The match is live on @FDLM30 ????????????#MCIRMA



pic.twitter.com/QDwIimSgm6 — SnapGoal (@SnapGoal) August 7, 2020