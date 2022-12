Simple Plan Gelar Tur Asia Tenggara, Singgah ke Indonesia, Berikut Jadwal Lengkapnya

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Kanada, Simple Plan baru saja mengumumkan tur Asia Tenggara bertajuk 'The Harder Than It Looks Tour'.

Tur tersebut diselenggarakan untuk mendukung album terbaru berjudul ‘Harder Than It Looks’, yang dirilis awal tahun ini.

Indonesia menjadi salah satu dari empat negara yang akan dikunjungi Simple Plan selain Malaysia, Singapura, dan Filipina selama Maret 2023.

Band dengan hit Perfect itu akan singgah ke Jakarta dan Surabaya dalam rangkaian tur ini.

Simple Plan dijadwalkan tampil di Everblast Festival di Jakarta pada 4 Maret 2023 dan W Superclub di Surabaya pada 5 Maret 2023.

"Kami sangat senang akhirnya bisa kembali tampil untuk penggemar kami di Asia Tenggara. Ini adalah tempat yang sangat istimewa untuk kami," kata personel Simple Plan dalam keterangan resmi, Senin (26/12).

Simple Plan merilis album Harder Than It Looks pada Mei lalu, tidak lama setelah memperingati 20 tahun album perdana, 'No Pads, No Helmets... Just Balls'.

Tur Asia yang akan datang juga menjadi kali pertama Simple Plan kembali ke Asia sejak tur 'Taking One For The Team' pada 2016 lalu.