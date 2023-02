Sinarmas World Academy Gelar TEDxYouth Sajikan Hal Baru, Rudi Antara Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Sinarmas World Academy (SWA) kembali menggelar konferensi TEDxYouth 2023 yang mengambil tema ”Empowering Inner Self: Be Relevant, Resonant, and Radiant”.

Ketua OSIS SWA Gisela Kasena mengatakan ada yang berbeda dengan penyelenggaraan TEDxYouth @SWA tahun ini.

Setelah dua tahun terkungkung dengan pandemi, 2023 menjadi tahun kebangkitan semangat serta rasa percaya diri siswa.

"Melalui TEDxYouth @SWA, ada banyak sisi positifnya. Siswa lebih memahami tentang 4C (critical thinking, collaboration, communication, creativity)," kata Gisela di sela-sela TEDxYouth di Sekolah SWA, Tangerang Selatan, Sabtu (25/2).

Matthew selaku ketua panitia TEDxYouth @SWA menambahkan seluruh kegiatan ini dilaksanakan dan diorganisir oleh siswa Sinarmas World Academy.

Bagi seluruh komite, TEDxYouth @SWAcara mengajarkan bagaimana mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, melatih komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama tim yang baik untuk menyukseskan acara tersebut.

Baca Juga: Sinarmas MSIG Life Bayar Klaim Nasabah Lebih dari Rp 380 Miliar

Di sela-sela acara selama jeda istirahat, para siswa SWA juga menampilkan kemampuan mereka dalam kolaborasi musik dan kesenian.

Menurut Alexander selaku co-principal Sinarmas World Academy, TEDxYouth ini merupakan suatu kesempatan dan wadah bagi seluruh komunitas SWA dalam mengembangkan kreativitas sesuai dengan jati diri masing-masing.