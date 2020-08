Singkirkan Manchester City, Lyon Tantang Bayern Muenchen di Semifinal

jpnn.com, LISBON - Olympique Lyon membuat semifinal Liga Champions musim ini hanya diisi dua negara, Prancis dan Jerman.

Lyon menjadi semifinalis terakhir, usai mengubur mimpi Manchester City.

Dalam perempat final di Stadion Jose Alvalade, Lisbon, Minggu (16/8) dini hari WIB, Lyon menang 3-1.

Sebelum Lyon, tim Ligue 1 (Prancis) yang memastikan tempat di 4 Besar ialah Paris Saint Germain yang menyingkirkan Atalanta 2-1.

???????? Lyon into UCL semi-finals for first time since 2009/10 ????????????#UCL pic.twitter.com/VZx77MIrHl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2020