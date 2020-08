Skor Barcelona Vs Bayern Muenchen jadi Tertinggi Ketiga di Liga Champions

jpnn.com, LISBON - Kemenangan Bayern Muenchen atas Barcelona dengan skor 8-2 di perempat final Liga Champions, Sabtu (15/8) dini hari WIB, menempati urutan ketiga skor terbesar dalam dalam laga Liga Champions.

Keberhasilan Bayern membinasakan Barca dengan 8-2 itu adalah skor tertinggi dalam pertandingan sistem gugur di era Liga Champions, tetapi itu belum menjadi pertandingan dengan gol terbanyak dalam sejarah kompetisi.

Gol terbanyak atau skor tertinggi dicetak dalam laga Borussia Dortmund, yang mengalahkan Legia Warszawa 8-4 dalam pertandingan grup pada November 2016.

Kemenangan terkenal Monaco 8-3 melawan Deportivo pada tahun 2003 menempati posisi kedua.

26 - Bayern Munich have scored 26 goals in Hans-Dieter Flick's first six Champions League games in charge - at least five more than any other manager has seen scored in his first six matches in charge in the competition. Bonkers. #UCL pic.twitter.com/jy1YoLCTHV — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2020