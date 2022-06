Sinopsis Film Mancanegara yang Tayang Bulan Ini, Ada King Maker

jpnn.com, JAKARTA -

Sebanyak 30 film terbaik dari berbagai genre dan negara hadir di layanan streaming KlikFilm bulam ini.

Film-film mancanegara tersebut di antaranya King Maker, One Man's Island, The Other Me, Il Buco, All Board, Teddy, Saigon The Rain, dan lainnya.

Selain itu, ada dua karya sineas dalam negeri yang mengisi daftar film terbaik di KlikFilm, yakni Sinar untuk Genta dan Misi Kafe Biru.

Berikut sinopis film-film yang hadir di KlikFilm pada bulan ini:

King Maker

Seorang politikus bermimpi mengubah dunia dengan ahli strategi kampanye yang hebat di belakangnya. Seo Chang-dae mengambil bagian dalam kampanye politik Kim Woon-beom.

Untuk melawan partai penguasa diktator saat ini, Seo mengadopsi kampanye propaganda yang sangat agresif, dan itu membuat Kim menjadi kandidat terkuat di partai oposisi.

Ketika Seo yang ambisius percaya bahwa cara yang tidak dapat dibenarkan diperlukan untuk politik, Kim memiliki keyakinan kuat bahwa itu bukan politik yang sebenarnya.