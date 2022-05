Siswa SMA di Bogor Ini Jadi Rebutan 3 Kampus Terbaik Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Siswa SMA Cahaya Rancamaya Bogor Muhammad Mikail Rais jadi 'rebutan' tiga kampus terbaik dunia. Mikail berhasil diterima pada tiga kampus yang menempati peringkat top 100 dunia versi QS World University Rankings.

Tiga universitas tersebut adalah Nanyang Technological University (peringkat 12 dunia) Singapore, University of Toronto (peringkat 26 dunia) Kanada, dan University of Western Australia (peringkat 93 dunia) Australia.

Selain itu, saat ini, siswa yang akrab dipanggil dengan nama Kai masih menunggu pengumuman kelulusan dari tiga universitas top dunia dengan peluang diterima yang juga cukup tinggi.

Kampus-kampus tersebut adalah National University of Singapore (peringkat 11 dunia), University of Pennsylvania (peringkat 13 dunia), University of Illinois at Urbana-Champaign (peringkat 82 dunia).

Pilihan siswa SMA Cahaya Rancamaya ini mengerucut ke universitas top di Singapura yakni NTU (Nanyang TEchnological University) dengan jurusan Electrical and Electronic Engineering.

Kai menceritakan, kunci utama keberhasilan lolos di berbagai kampus terbaik dunia adalah selalu gigih serta merasa butuh untuk mencapai impian. Beberapa persiapan khusus dijalaninya selama duduk di bangku SMA.

Dia mengikuti les persiapan kuliah di luar negeri secara online untuk belajar menyelesaikan soal-soal Fisika dan Matematika yang akan diujikan.

Lembaga persiapan yang Kai ikuti juga menyediakan sesi seminar dan motivasi yang menambah wawasan serta semangat agar tidak mudah menyerah dalam berkompetisi.