Siswa SMAN 8 Jakarta Dirikan Prof 8 dan Raih Best Student Company

jpnn.com, JAKARTA - Siswa SMAN 8 Jakarta bukan hanya dikenal jago dalam akademis, tetapi banyak kegiatan dan prestasi nonakademis yang ditorehkan.

Terbaru, dalam bidang kewirausahaan remaja, mereka mendirikan sebuah perusahaan bernama Prof8 Student Company tahun lalu, tepatnya 17 Oktober 2022.

President of Prof8, Arif Kurniawan mengatakan Prof8 hadir di tengah kalangan pelajar sebagai bentuk pembelajaran dan pengimplementasian ilmu kewirausahaan sejak dini pada siswa.

Dia percaya kehadiran Prof8 bersama PIAGO merupakan salah satu solusi untuk mengatasi maraknya hustle culture di kalangan masyarakat.

“Kami berharap Prof8 bisa menjadi salah satu pelopor untuk menggalakkan betapa pentingnya hidup sehat di masa kini, ditambah lagi Prof8 yang bermula dari siswa-siswi SMA yang telah sadar akan pentingnya prioritas kehidupan,” ujar Arif dalam keterangan tertulis pada Senin (13/3/2023).

Melalui Campaign Healthy Productivity (HePi) yang diikuti oleh 217 peserta, Prof8 telah berhasil mengedukasi masyarakat akan pentingnya work-life balance melalui konten edukatif pada sosial media Instagram dan TikTok.

Tak hanya itu, Prof8 telah meluncurkan produk unggulannya, sebuah tas multifungsi bernama Pillow On The Go (PIAGO).

Hadirnya PIAGO bertujuan agar para penggunanya sadar akan pentingnya beristirahat sejenak saat bekerja melalui sebuah tas yang juga dapat digunakan sebagai bantal tidur.