SKF Girls School Challenge Berlangsung Meriah di Jakarta, Antusiasme Peserta Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 sudah dimulai dengan ditandai penyelenggaraan SKF Girls School Challenge.

Event sepak bola putri usia muda ini berlangsung di Lapangan Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024) sampai Minggu(20/10/2024).

SKF Girls School Challenge diikuti 32 tim Sekolah Dasar (SD) se-Jakarta dengan kategori U-12. Turnamen ini menggunakan babak single round robin. Di mana, ada babak 16 besar hingga final.

President Director SKF, Satheswaran Mayachandran, sangat senang SKF Girls School Challenge berjalan meriah. Menurutnya, antusiasme dari para tim peserta sangat luar biasa.

"Ya, jadi seperti yang kita tahu SKF adalah perusahaan industrial dari Swedia. Ini salah satuacara rangkaian Meet The World With SKF Road to Gothia Cup 2025, melalui Corporate Social Responsibility (CSR) SKF, program SKF Care, yang fokus terhadap youth development melaluiplatform sepak bola," kata Satheswaran Mayachandran.

"Saya awalnya eksperimen untuk yang putri ini. Saya cukup bangga dan gembira denganantusiasmenya yang luar biasa. Semangat-semangat dari pemain, orang tua, serta pelatih dan guru-guru sekolahnya. Saya senang melihat tim-tim sangat prepare dengan jersey dan dukungandari sekolah," lanjutnya.

Sementara itu, Chandra Syahriar selaku pemimpin Cantrik ACL, pihak penyelenggara Meet the World with SKF di Indonesia, mengatakan sangat kaget dengan animo luar biasa SKF Girls School Challenge.

"Kami diterima dengan baik untuk event ini. Semoga sepak bola putri Indonesia makinberkembang hingga perwakilan Indonesia bisa bicara banyak di kancah lebih besar lagi nantiny," ujar Chandra Syahriar.