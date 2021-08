SKK Migas Targetkan 12 Proyek Hulu Migas On-Stream Tahun Ini Tercapai

Senin, 30 Agustus 2021 – 12:27 WIB

jpnn.com, JAMBI - Proyek West Betara (WB) Non Associated Gas (NAS) Compression and Condensate Pumping System akhirnya berhasil diselesaikan di masa pandemi.

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menyampaikan, proyek ini memiliki peran untuk mempertahankan produksi migas di Blok Jabung, Jambi.

“Dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat, kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan, mitigasi risiko Covid-19 yang baik, dan kerja keras dari seluruh pihak, proyek ini dapat selesai dengan sukses dan aman,” kata Julius.

Peresmian berlangsung secara virtual yang dilakukan Deputi Operasi SKK Migas Julius Wirato dan disaksikan General Manager Jabung Wang Qilin, Kamis (26/8) lalu.

"Proyek WB NAG Compression and Condensate Pumping System merupakan salah satu aktivitas penting di industri hulu migas yang berhasil diselesaikan di tengah pandemi COVID-19," kata Julius lagi.

PetroChina International Jabung Ltd selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas menyelesaikan proyek ini untuk menjaga aliran gas dari Lapangan West Betara (WB) dan South Betara (SB).

Julius menyampaikan, SKK Migas akan terus mendorong penyelesaian proyek hulu migas yang lainnya.

Pihaknya yakin, meskipun masih ada kendala pandemi, target 12 proyek on-stream di 2021 ini akan dapat direalisasikan.