Slipknot Hingga Black Flag Siap Hebohkan Hari Kedua Hammersonic 2023

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Hammersonic 2023 memasuki hari kedua pada Minggu (19/3).

Puluhan band dari dalam dan luar negeri siap menghebohkan Carnaval, Ancol, Jakarta pada hari terakhir festival musik cadas tersebut.

Hammersonic 2023 hari kedua bakal dimulai lebih awal yakni pukul 11.00 WIB.

Sekitar 5 panggung disiapkan oleh penyelenggara untuk menyambut metalhead dari berbagai negara.

Panggung yang dihadirkan yakni Hammer Stage, Sonic Stage, The Beast, Avalanche, dan Empire Stage.

Beberapa nama yang akan beraksi hari ini yakni Deadsquad, Vulvodynia, Within Destruction, Sinister, Defying Decay, Jeruji, Revenge the Fate, Dreamer, For Revenge, Deez Nuts, Muntah Kawat, Straight Out, World End Men, Disentomb, dan Holy Killers.

Selanjutnya bakal ada sejumlah band dari luar negeri yakni Comeback Kid, Story of the Year, Amon Amarth, Trivium, Bathuska, Watain, Knosis, Born of Osiris, Black Flag.

Hammersonic 2023 akan ditutup dengan penampilan paling ditunggu yakni Slipknot.