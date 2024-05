Saosin Rayakan Momen Penting di Hammersonic 2024

jpnn.com, JAKARTA - Band asal California, Saosin akhirnya kembali tampil di Jakarta, tepatnya dalam Hammersonic Festival 2024.

Setelah sempat beberapa kali ditunda dan batal, Saosin bisa menghibur penggemar di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta pada akhir pekan kemarin.

Kehadiran Saosin sebenarnya merupakan sebuah kejutan di Hammersonic 2024. Sebab, Cove Reber dan kawan-kawan masuk daftar bintang tamu secara dadakan.

Saosin dipilih Ravel Entertainment selaku promotor Hammersonic 2024 untuk menggantikan Alesana yang batal hadir.

Adapun Ravel Entertainment sempat hendak menghadirkan Saosin sebagai pembuka konser Bring Me The Horizon tahun lalu, namun urung karena masalah teknis.

Oleh sebab itu, Saosin pun begitu antusias untuk beraksi di Hammersonic 2024.

Grup yang terbentuk sejak 2003 itu beraksi di panggung Empire Stage pada Sabtu (4/5) malam.

Saosin membuka konser dengan lagu It’s Far Better To Learn yang langsung membuat ribuan penonton ikut bernyanyi.