SMEV Bersama DAVOS Menggelar Kompetisi Modifikasi Motor Listrik Pertama di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Setelah meluncurkan dua produk pada Juli 2023. Pada awal tahun ini SMEV membuat gebrakan dengan menyelenggarakan kompetisi Bike Build Off pertama untuk segmen motor listrik di Indonesia.

Program bertema SMEV BUILD OFF 2024 “Let’s Move and Feel The Freshness”, merupakan kolaborasi antara SMEV Moto Indonesia dengan DAVOS.

Kompetisi Bike Build Off juga menggandeng KUSTOMFEST, untuk dapat menjadi ruang pamer karya terbaik dari hasil proses kustom builder-builder terpilih dengan basis motor SMEV EM-1.

“Program SMEV BUILD OFF 2024 “Let’s Move and Feel The Freshness” memiliki tujuan untuk menggaet builder-builder di Indonesia dalam berkreasi, mendesain dan melakukan kustomisasi dengan basic kendaraan motor listrik SMEV EM-1," kata founder dari SMEV Donny Ariyanto, dalam keterangannya, Jumat.

"Kali ini, SMEV memberikan kesegaran baru di dunia roda dua sebagai program Bike Build Off pertama di Indonesia dengan motor listrik sebagai basic kustomisasinya.”

Bagi SMEV, program Bike Build Off juga diharapkan bisa memberikan pengalaman baru bagi builder untuk melakukan perubahan di motor listrik, sekaligus juga memberikan pengenalan, serta edukasi.

Sementara itu, bagi DAVOS sebagai upaya mendukung kreativitas anak-anak bangsa melalui beberapa program, salah satunya di program Bike Build Off.

"Kerja sama dengan SMEV sejalan dengan spirit baru dari DAVOS untuk menjadi brand yang peduli dengan dunia Eco Green dan Sustainability. DAVOS tidak ragu untuk menggandeng SMEV yang merupakan brand motor listrik lokal di Indonesia untuk meramu program SMEV BUILD OFF 2024 Let’s Move and Feel The Freshness," ujar Head Communication PT. Slamet Langgeng - produsen dari permen Davos, Dwi Susiyanti.