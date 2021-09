SMI Commerce Sabet Penghargaan, CEO: Ini Prestasi yang Sangat Membanggakan

Rabu, 22 September 2021 – 20:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan enabler SMI Commerce meraih penghargaan Best Choice Most Excellent E-Commerce Company, Product, and Brand 2021.

Penghargaan tersebut diterima oleh Chief Executive Officer (CEO) SMI Commerce Fauziah Firdaus di Hotel Swiss Bell Hotel Tuban, Kuta, Bali, Jumat (3/9) lalu.

SMI Commerce terpilih menerima penghargaan ini karena dianggap berhasil bekerja sama dengan beberapa brand. Fauziah mengaku bangga karena penghargaan ini.

“Penghargaan ini merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan dan ini membuktikan keberhasilan kami dalam memberikan pelayanan maksimal kepada brand atau principal yang bekerja sama dengan kami,” kata Fauziah.

Dengan penghargaan ini, SMI Commerce dinilai sukses meningkatkan pelayanan beberapa brand ternama melalui dua strategi penjualan.

Strategi tersebut terdiri dari B2C yang dilakukan dengan cara fokus pada pengguna atau pelanggan dan strategi B2B platform atau pendekatan pada sektor industri.

Menurut Fauziah, kedua strategi yang dijalankan itu mendapat respons positif dari konsumen.

Bagi industri e-commerce enabler, dia melihat perkembangannya sangat cepat dan kompetitif.