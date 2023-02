Song Joong-ki dan Katy Tampil Perdana Sebagai Suami Istri

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Korea Selatan Song Joong-ki membawa istrinya, Katy Louise Saunders ke Hungaria.

Keberangkatan Song Jong-ki untuk menjalani syuting film terbarunya berjudul My Name is Loh Kiwan.

Song Jong-ki dan istrinya terlihat menyapa penggemar di Bandara International Incheon saat akan berangkat ke Hungaria.

Baca Juga: Ternyata Song Joong Ki Sudah Menikahi Bule Inggris

Ini merupakan penampilan perdana mereka setelah resmi menjadi paangan suami istri.

Menurut laporan Soompi, film "My Name is Loh Kiwan" dibuat berdasarkan novel Jo Hae Jin.

Film ini bercerita tentang pertemuan, putus, dan cinta antara pembelot Korea Utara Loh Kiwan (Song Joong Ki), yang tiba di Belgia dengan harapan terakhirnya.

Semenara itu, dan Marie (Choi Sung Eun), seorang wanita yang kehilangan alasan untuk hidup.

Sebelumnya, Song Joong-ki dan Katy Louise Saunders mengumumkan pernikahan mereka melalui fancafe.