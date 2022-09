Soundrenaline 2022 Kembali Digelar, 18 Musisi Internasional dan Puluhan Jagoan Lokal Beraksi

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Soundrenaline 2022 akan kembali digelar tahun ini.

Pada penyelenggaraan ke-18 itu, Soundrenaline 2022 bakal diadakan pada 26 dan 27 November di Ecopark, Ancol, Jakarta.

"Kami sengaja membawa Soundrenaline 2022 ke Jakarta, seperti pada tahun 2002 silam," kata Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment, Promotor Soundrenaline 2022 di Hard Rock Cafe, Jakarta, Rabu (28/9).

Soundrenaline 2022 bakal menghadirkan 18 musisi internasional dan puluhan musisi lokal.

Musisi internasional yang dipastikan hadir yakni Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, dan lainnya yang diumumkan secara berkala.

Adapun musisi lokal yakni Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The SIGIT, St Loco, Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgekill, Rock N Roll Mafia, Isyana Sarasvati, DeadSquad, Tiket, Potret, Ndarboy Genk, Indra Lesmana Project, D'Cinnamons, The Prediksi, dan lainnya.

"Akan ada musisi tambahan, kami umumkan setiap pekan," beber Ravel.

Soundrenaline 2022 bakal menyediakan 3 panggung besar untuk puluhan bintang tamu.