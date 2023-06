Special Live Show: Badanamu Dino Bus Adventure Bikin Liburan Jadi Seru

jpnn.com, JAKARTA - Old Shanghai Sedayu City bersama E-Motion Entertainment menghadirkan special live show: Badanamu Dino Bus Adventure setiap hari mulai 29 Juni hingg 9 Juli 2023.

Badanamu adalah karakter animasi edukatif asal Korea Selatan, yang memperkenalkan banyak hal dalam program belajar sambil bermain kepada anak-anak, seperti dunia sains, teknologi, matematika, cerita, dan lagu.

Karakter Bada merupakan sosok beruang putih, berbulu tebal, lucu, dan selalu memakai sepatu boot kuning, serta temannya JESS, penguin pink yang pandai menari.

Mereka akan memberikan pengalaman belajar serta bermain bersama yang unik dan menyenangkan bagi keluarga dan membawa kegembiraan bagi banyak orang.

"Kami sengaja mendatangkan Badanamu Friends untuk mengisi libur sekolah kali ini, karena karakter Bada dan temannya, Jess, sedang populer dan sangat disukai oleh anak-anak," ujar Jarenta Sinaga, Operation Deputy Division Head – Commercial Retail 1 Agung Sedayu Group dalam keterangannya, Jumat (30/6).

Jarenta berharap kehadiran Badanamu Friends mampu menghibur dan menjadi pilihan tepat untuk para pengunjung Old Shanghai yang ingin mendapatkan momen bersuka cita bersama keluarga di musim libur sekolah.

Mengambil tema “Dino Bus Adventure”, dikisahkan pada suatu hari di Badanamu, Bada, dan Jess mengajak anak-anak berpetualang berkeliling mengunjungi tempat-tempat favoritnya bersama para funny dinos menggunakan dino bus.

Badanamu adalah dunia yang indah dan penuh dengan imajinasi. Selama live show, Bada dan Jess juga akan mengajak anak-anak menyanyi dan menari bersama dengan lagu-lagu hits mereka, seperti ‘Pony Tail’, ‘Rise and Shine’, ‘Umpa Mumpa’, ‘Fun Run Song’, dan ‘This is Gonna Be Sweet’.