Program Fun Paradise, Hiburan Saat Liburan Sekolah Anak

jpnn.com, JAKARTA - Lippo Malls Indonesia (LMI) menghadirkan program Fun Paradise”untuk mengisi libur sekolah tahun ini yang akan dimulai 12 Juni - 31 Juli 2023 di seluruh pusat perbelanjaan yang dikelola grup tersebut.

Berbagai aktivitas seru yang disiapkan Lippo Malls mulai dari penampilan karakter anak anak seperti Tayo, Keluarga Somat, Doby & Disy, dan Transformers yang akan tampil di enam pusat perbelanjaan.

Selain itu, akan hadir Wahana Cocoland di Pluit Village dengan berbagai aktivitas seru seperti Human Crab, Flying Bike dan playground anak umur di atas 6 bulan yang seru.

Giant Inflatable Slide dilengkapi dengan beberapa permainan yang seru seperti Giant Ball Pool, Colourful Sandbox, Mega Trampoline, Lego playground dan juga Mini Dino Ride di Cibubur Junction.

Tepatnya di wahana Inasaurus Land yang terdapat di Main atrium Cibubur Junction lantai ground.

“Libur sekolah menjadi moment special bagi Lippo Malls sebagai mal keluarga yang ingin memberikan aktivitas liburan yang seru dan pengalaman yang berkesan bagi anak – anak berkunjung ke Lippo Malls untuk menikmati liburan mereka," ujar Danny Crayton, Chief Marketing Officer PT Lippo Malls Indonesia.

Ice skating experience bisa dinikmati di Summer Freezies di Lippo Mall Kemang, dilengkapi dengan beragam kegiatan seperti Scrabble Challenge, Hot Wheels Race, Barbie Coloring, Mega Building Bloks, Hot Wheels Monster Truck Race, Thomas and Friends Flip & Match Competition dan juga Toy Bazar by Mattel yang menawarkan berbagai mainan anak-anak dengan harga terjangkau.

Tak kalah seru, Lippo Mall Puri yang berlokasi di Jakarta Barat juga menghadirkan kegiatan Transformers Rise of The Beast, dengan menjelajahi seru dunia Transformers dan berkesempatan untuk Meet & Greet dengan The Legendary Optimus Prime of Transformers setiap weekend yang terdapat pada atrium 2 Lippo Mall Puri.