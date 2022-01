Sri Mulyani Punya Harapan Besar untuk IKN Nusantara, Tak Tanggung-Tanggung

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara menjadi transformasi kemajuan Indonesia dalam menyambut visi Indonesia Maju 2045.

"Visi tersebut adalah terciptanya pusat gravitasi ekonomi baru yang akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara wilayah Jawa dan Luar Jawa," ujar Sri Mulyani pada konferensi pers di komplek Parlemen, Selasa (18/1).

Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa lokasi terciptanya new way of living and working merupakan salah satu cita-cita IKN baru.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah memilih Nusantara sebagai nama IKN baru.

Sri Mulyani menyebut dalam persiapan, pembangunan, dan pemindahan khusus IKN ini pendanaannya berasal dari berbagai sumber baik dari APBN ataupun sumber-sumber lain sesuai dengan UU.

Pendanaan ini juga dipastikan tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 dan juga program pemulihan ekonomi.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu optimistis pembangunan IKN akan mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan mengakselerasi meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia.(mcr28/jpnn)



