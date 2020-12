Strategi Baru Mengelola Pelanggan di Tengah Tantangan Disrupsi Digital dan Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - Majalah SWA dan Business Digest menggelar acara webinar dan virtual awarding dengan tema New Strategies in Managing Customer Experience: How to Respond Digital Disruption and Pandemic Challenge.

Acara ini bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap merek-merek yang berhasil menjadi pemenang dalam dua ajang bergengsi, yaitu Indonesia Customer Experience Award dan Indonesia Best Digital Marketing Champions 2020.

Indonesia Customer Experience Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada merek yang meraih indeks tertinggi pada survei Indonesia Customer Experience Index (ICX Index).

Survei ini dilakukan di enam kota utama, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar dengan melibatkan 3.000 responden.

Survei ini menggunakan empat variabel yang meliputi aspek kognitif, afektif, perilaku, dan sosial. Dalam survei ini, responden diminta menilai merek-merek yang pernah mereka gunakan berdasarkan 4 variabel di atas dalam skala 1-10.

Dari survei yang dilakukan dengan metode kombinasi antara face to face interview dan telesurvey ini berhasil menjaring 316 merek dari 110 kategori produk.

Merek dengan ICX Index paling tinggi di masing-masing kategori produk, keluar sebagai merek juara dan meraih penghargaan.

Misalnya, OVO adalah juara pertama untuk kategori Digital Payment dan LM Antam adalah juara pertama untuk kategori Logam Mulia (Emas Batangan).