Sucor Asset Management Raih Penghargaan Most Popular Brand of The Year 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) dinobatkan sebagai “7 Most Popular Brand of The Year 2024” yang digelar oleh Jawa Pos di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (3/9).

Dalam ajang bergengsi tersebut Sucor AM meraih penghargaan dalam kategori Keuangan (Manajer Investasi) 2024.

Penghargaan ini diberikan, melalui proses penilaian yang dilakukan oleh Jawa Pos bersama Infovesta berdasarkan survei dengan menggunakan metode Multistage Area Random Sampling dan parameter Top of Mind Awareness yang melibatkan 19.000 responden berusia produktif di 20 kota besar di Indonesia.

Dyah Shianti Dewi, Wakil Direktur Bisnis Jawa Pos mengatakan para pemenang merupakan pilihan masyarakat Indonesia yang ditentukan berdasarkan parameter top of mind awareness para responden.

“Dari hasil survei, terpilihlah 420 merek dari 387 perusahaan sebagai pemenang dalam 60 kategori sektor yang berbeda, dengan masing masing kategori memiliki 7 pemenang,” ujarnya.

Jemmy Paul Wawointana, selaku Direktur Utama PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diraih pihaknya.

Baca Juga: Senator Dukung Kejagung Kejar Asset Recovery pada Kasus Korupsi

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan Jawa Pos. Penghargaan ini merupakan kerja keras seluruh tim Sucor AM dan juga keberhasilan produk produk serta program kami yang semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. Dengan dukungan dan kepercayaan nasabah, kami berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan serta produk kami,” ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Sucor Asset Management (Sucor AM) secara konsisten berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang cerdas dan terencana melalui berbagai inisiatif.