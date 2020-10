Sudahlah, Rossi! Sudah 4 Kali Kamu Gagal

jpnn.com, LE MANS - Penggemar fanantik Valentino Rossi kembali gigit jari lantaran melihat idolanya gagal finis pada balapan basah MotoGP Prancis, di Le Mans Bugatti Circuit, Minggu (11/10) malam WIB.

Rossi, 41 tahun (paling tua di antara pembalap MotoGP musim ini), gagal menyelesaikan satu lap pun balapan yang merupakan seri ke-9 MotoGP 2020.

The Doctor gagal melewati tikungan pertama lap pembuka. Ya, safety car pun bahkan masih mengawal balapan, belum keluar dari lintasan.

Crash melansir, Rossi kehilangan kendali di bagian belakang M1-nya dan tergelincir. Selesai.

@ValeYellow46's race only lasted three corners at Le Mans!



The Doctor was left to rue another missed opportunity!