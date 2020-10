Klasemen MotoGP 2020 Setelah Balapan Basah di Le Mans

jpnn.com, LE MANS - Pembalap Petronas Yamaha Fabio Quartararo masih memimpin klasemen MotoGP 2020, meski hanya finis di urutan ke-9 pada balapan basah MotoGP Prancis di Le Mans Bugatti Circuit, Minggu (11/10) malam WIB.

Dengan finis di urutan ke-9, Quartararo berhak mendapat tujuh poin dan menambah koleksi poinnya di klasemen menjadi 115.

Sementara Andrea Dovizioso yang finis di urutan ke-4 (13 poin) MotoGP Prancis, kini berada di urutan ketiga klasemen dengan 97 poin.

Di urutan kedua, ada Joan Mir dengan 105 poin.

The championship remains wide open heading to Aragon! ????@FabioQ20's championship lead is now 10 points with 19 covering the top four! ????#FrenchGP ???????? pic.twitter.com/BiIvIa9wmu — MotoGP™???? (@MotoGP) October 11, 2020